November 9-én és 10-én is tehetünk azért, hogy a Duchenne-szindrómás gyermekek gyógyulásáért tegyünk. A szombati napon Pécsen egy jótékonysági rendezvényen Nemes Marciért adakozhatunk, vasárnap Pécsváradon egy újabb országos futásra invitál az NM Izmok Gyógyulásáért Alapítvány.

A Duchenne-szindrómás Nemes Marci és családja küzd a betegség ellen, több eseményt is szerveznek

Fotó: Laufer László

A Duchenne-szindrómás gyermekek gyógykezeléséért gyűjtenek

November 9-én a pécsi PKK Szent Mihály Közösségi Ház ad otthont egy jótékonysági rendezvénynek, ahol Nemes Marci gyógykezeléséért gyűjtenek. A program délután 3 órakor kezdődik, ahol a Hangoló Zenés Gyermekszínház ad elő műsort, majd négy órakor a Pécsi Nyitott Színházi Műhely lép fel. Sláger parádé veszi kezdetét öt órakor Stubendek Katalin és Götz Attila színművészekkel, hat óra körül pedig a Beck Buben Band koncertezik. A műsort a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház előadása zárja, este nyolc órától pedig a jótékonysági bál kezdődik, ahol az adakozás mellett még a bálozók is nyerhetnek egy 12 személyre szóló hidegtálat.

Minden belépő- és tombolajegy Marci gyógykezeléséhez és a család megsegítéséhez járul hozzá.

Újra futással is jótékonykodhatunk több Duchenne-szindrómás gyermekért november 10-én. A helyszín most Pécsvárad lesz, délelőtt 11 órakor a várnál gyülekezhetnek az indulók. A tartsukmozgasban.hu oldalon november 8-ig lehet nevezni, de személyesen a verseny napján 9-től fél 10-ig lehetséges regisztrálni. A 14 évüket be nem töltők ingyen indulhatnak, a többiek pedig különböző mértékben támogathatják a szervező alapítványt. Nemenként és korcsoportonként minden dobogóst éremmel díjaznak. A cél leginkább az, hogy közösen mozogjon mindenki nemtől és életkortól függetlenül, valamint átérezzék a mozgás fontosságát.