Útkarbantartási munkák többfelé is zajlanak, például a Komlót Mánfával összekötő úton, vagy éppen a bodai bekötő útnál, ezeken a helyeken tehát nagyon figyeljünk. Ha Drávaszabolcs felé mennénk Siklós irányából, útépítésbe futhatunk bele, sávlezárásokkal. Magyarbóly és Beremend között kátsuznak, aminek egyébként örülünk, de lassítani és figyelni most nagyon kell arrafelé. Az autópályán már hosszú ideje dolgoznak, még nem végeztek, úgyhogy ott is koncentráljunk majd.