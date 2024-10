A kar honlapjának írása szerint a Lakni Kell kezdeményezés célja, hogy az egyetem hallgatói közelebbről is megismerjék a súlyos lakhatási problémákat, és megoldási javaslatokat dolgozzanak ki. Ez a lehetőség különösen fontos a jövő építészei számára, hiszen a lakhatási válság és az ebből is fakadó hajléktalanság problémája közvetlen szakmai kihívást jelent számukra is.

A projektet Pécs MJV Önkormányzata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Kapocs Nonprofit Közhasznú Kft. is támogatja, amely a Családok Átmeneti Otthonát üzemelteti, ahol az édesanya és kislánya jelenleg élnek. Számukra a csoport egy megfizethető és hosszú távon kis keresetből is fenntartható otthont kíván kialakítani egy üresen álló, pécsbányai bérlakásban.

A 33 négyzetméteres ingatlan teljes átalakításon és felújításon megy keresztül, hogy minden szükséges funkció kényelmesen helyet kapjon. A tervek szerint egy speciálisan kialakított gyerekszoba készül, amelyhez a Pécsi Nemzeti Színház egyedi festett díszlettel járul majd hozzá, továbbá egy hálófülke és egy multifunkcionális tér – amely nappaliként, étkezőként és konyhaként is szolgál majd – szintén kialakításra kerül. A fürdőszoba teljes körű felújításon esik át, emellett pedig, mivel az ingatlanhoz kert is tartozik, egy terasz létrehozását is tervezik, ami a tavaszi-nyári időszakban további életteret biztosít.