A világ legfontosabb élelmezési cikkévé vált a kenyér, hisz életfontosságú ásványi anyagokat tartalmaz, energiaforrása miatt pedig már nagyon régóta egy kedvelt étel. A magyar hagyományok szerves része az étel, augusztus 20-án meg is szentelik. Ám a világnapja október 16-ra esik, a svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött erről így. Ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat, de a kenyérkészítők mindennapi áldozatos munkája mellett nem mehetünk el.

Október 16. a kenyér világnapja, de a pékeket is ekkor ünnepeljük.

Fotó: Laufer László

Mindennapi kenyér: pékek nélkül minőség sincs

Valóban nehéz elképzelnünk azt, hogy a mindennapi étkezésünkből hiányzik a pékáru. Bevásárlásaink során így nem is hiányozhat kosarunkból, de nem mindegy az sem, mit veszünk. Korábban a nagyobb boltok az egyszerű fehér kenyeret árulták. Ez a trend azóta megváltozott, amióta egyre több az emésztési- és egyéb táplálkozási gonddal rendelkező ember. Elindult a különböző lisztekből készített kenyerek árusítása, így manapság a félbarna, barna, rozsos, korpás, burgonyás de még búzacsírás, korpás és teljes kiőrlésű kenyereket is találni a polcokon. Viszont másik irányba is elindult ez a folyamat és egyre többen vágnak bele a saját pékáru sütésébe.

Új lehetőség mindenki számára: gerillapékségek

Egy hihetetlen jó kezdeményezésnek köszönhetően már Pécsen is találni olyan helyeket, amik a minőségre fókuszálnak. A saját magunk által megteremtett alapanyagokból készítik a finom kenyereket, amik tökéletesen beleillenek az ételérzékenységgel rendelkezők étrendjébe is.

Nem jelentünk konkurenciát a szupermarketek, az ipari mennyiségű péksüteményt gyártók számára.

- mondta egy, a belvárosban tevékenykedő pék. Minden alapanyagot gondosan ellenőriznek, ugyanolyan odafigyeléssel dolgozzák is össze. Náluk mindegyik kenyér kovásszal készül, ettől pedig már az a gondoskodás garantált, amivel ő is fordul a vásárlók felé. Éppen ezért minden pék, minden gabonával és liszttel foglalkozó szakember felé tiszteletünket kell tegyük, gondoljunk bele az áldozatos munkájukra, ami nélkül a mindennapi kenyerünk nem létezne.