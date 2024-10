- A nyertest a székesegyház hatvan méter magas, kilátóként is működő délkeleti tornyában köszöntötték pezsgővel a püspökség munkatársai, majd a templom karzatáról hallgathatta a templom orgonistájának játékát, illetve meg is szólaltathatta a hangszert. Mindemellett a nyertes egy gasztro-kulturális pécsi élményhétvégére is meghívást kapott - közölte a Pécsi Egyházmegye.