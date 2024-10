A nyári fürdőzések után is érdemes Harkányba látogatni, igaz a strandszezont már régen elbúcsúztattuk, de az őszi időben is jól tud esni a gyógyvíz pozitív hatása. Október 5-én ráadásul éjszakai fürdőzés keretein belül élvezhetjük a harkányi fürdő adta lehetőségeket.

Újra éjszakai fürdőzést tartanak Harkányban

Fotó: Jusztin Levente

Az éjszakai fürdőzés mindig sokakat vonz

Este nyolc órától a Harka Vízivilágban kezdődött a bulis este, melyre 3000 forintba kerül a belépőjegy. Ez tartalmazza a Harka Vízivilágban történő fürdőzés lehetőségét, továbbá a csúszdákat és szaunákat is igénybe lehet venni. A szaunák szerelmesei a szaunavilágba is ellátogathatnak, de aki hűvösebb élményre vágyik, az a kinti medencébe is kiléphet. Akik korábban már a fürdő területén tartózkodtak, de nem hagyták el a területet, azok a megváltott belépőjeggyel is részt tudnak venni. Az este folyamán Dj Duly és Dj Bara szolgáltatja a zenét, mellettük pedig egy koktélbár vár minden pihenni vágyót.