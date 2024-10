Tesztüzem 1 órája

Elektromos kerékpárral járhatnak a munkába – (videó)

A reggeli és a délutáni csúcsban akár feleannyi idő alatt megtehetjük az otthonunk és munkahelyünk között lévő utat biciklivel, mintha autóval vagy busszal mennénk. A gyorsaság mellett több előnye is van a kerékpáros munkába járásnak, az egészségünkre is jó hatással van, s nem utolsó sorban a környezetet is védjük vele.

A Pécsi Tudományegyetem Zöld Egyetem Program keretében tavasszal meghirdetett pályázatban az intézmény a kerékpáros munkába járást támogatta, most pedig a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet és a Hellovelo Zrt. jóvoltából pedelec (elektromos rásegítésű kerékpár) tesztprogramot indított. A résztvevők most 15 elektromos rásegítésű kerékpárt tesztelhetnek ingyenesen, melyeket megosztott vagy kizárólagos használatra vehetnek igénybe. Az elektromos kerékpárokat október 16-án adták át a PTE Kancelláriáján. Használatba is vették már a kerékpárt

Fotó: Csortos Szabolcs Kerékpárral a campusok között A rendezvényen beszédet mondott Decsi István kancellár, Kulcsár Tünde, PTE Zöld Egyetem Programiroda vezetője és Hényel Ágoston, a Hellovelo Zrt. vezérigazgatója. Mint azt a kancellár elmondta, a Zöld Egyetem Program a Pécsi Tudományegyetem több éve futó fenntarthatósági kezdeményezésének zászlóshajója. Mind a gondolkodásban, oktatási programokban, mind pedig az üzemeltetésben ez jelen van. – Ebben az évben a fenntartható közlekedés nagy hangsúlyt kapott. Tavasszal indult egy program amelynek keretében kerékpárokat biztosítottunk az egyetemi polgárok számára. Ezt követően elindítottunk egy versenyt, egy kezdeményezést, hogy ösztönözzük a kerékpárhasználatot, s azokat, akik rendszeresen ezt a közlekedési formát használják a munkába járásra – hangsúlyozta Decsi István. – Újabb mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen most 15 elektromos kerékpárt kaptunk ennek a célnak a folytatásához. Annak pedig külön örülök, hogy most ezt egy applikációval kibővítve nem csak munkába járáshoz fogjuk tudni használni. Hanem ténylegesen azt nézhetjük, hogy a campusok közötti közlekedést ez a közlekedési forma hogyan tudja támogatni. Hogy járulhat hozzá a kényelmesebb, rugalmasabb munkavégzéshez. A kerékpárok átadása is megtörtént a kancellárián

Fotó: Csortos Szabolcs

