Mindeközben tulajdonosi vita is bonyolította a helyzetet, sokszor azt sem lehetett tudni, hogy éppen kié a ház. Ekkor az épületet már nem is őrizték, hajléktalanok, tolvajok kedvük szerint jártak ki és be. Megesett az is, hogy utóbbiak egy nehéz liftalkatrészt akartak ellopni, de a művelet közben az kizuhant a legfelső emeletről.