„Nem így terveztük, de nem szerettünk volna búcsú nélkül elválni! A dolgok jelenlegi állása szerint a mostani hétvége lesz az utolsó! A legutolsó!! A LEGESLEGUTOLSÓ!!! Akinek van kedve még egyet utoljára koccintani a Vasutasban, a Vasutasra, most hétvégén még egyszer megteheti! Most utoljára, mert jövőre már nagy valószínűséggel nem lesz rá lehetőség! Köszönjük az elmúlt 10 évet!” – olvasható a Facebook-posztban.

Meg nem erősített információink szerint a Váradi Antal utcában található épületnek új tulajdonosa lesz, ezért bizonytalan még a Vasutas jövője.

Nem ez az első legendás pécsi hely, amely idén ősszel a bezárás mellett döntött. Szeptember 5-én mi is megírtuk, hogy az évtizedes múlttal rendelkező Capri Cukrászdára is lakat került. Szeptember 26-án azonban újabb poszt jelent meg a Capri Facebook-oldalán, amelyben arról számoltak be, hogy új, lelkes csapattal és megújuló külsővel hamarosan újra kinyit az üzlet.