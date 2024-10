Ugyanis az 58-as úton, (amely Pécset köti össze Drávaszabolccsal) Harkány után kicsivel vasúti átjárót építenek, itt mindkét irányban útlezárásokkal kell számolnunk. drávaszabolcs megközelítés Siklós felől is akadozhat, hiszen ezen az úton is dolgoznak, igaz, ott csak "sima" építési munkák zajlanak.

Az M6-os autópályán a már ismert munkákatok mellé egy újabb is csatlakozott: Himesháza magasságában is aszfaltoznak, úgyhogy arrafelé haladva is lassítsunk.