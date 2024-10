Ezért is kellene több kamera Pécs közterein!

Ilyen előzmények láttán nem meglepő, hogyha a közterületeken kevés a szolgálatot teljesítő járőr, akkor az erőszakos koldusok könnyebben tudnak "dolgozni", és a minap fényes nappal Pécs belvárosában zaklathattak egy fiatal lányt is. Szemtanúk szerint a Király utca keleti végében történt az eset, ami miatt értesítették is a felügyelőket. A hatóság részéről megpróbáltak intézkedni, de információnk szerint a felügyelők által is kezelt és figyelt kamerák az esetet nem tudták rögzíteni, illetve pontosan visszaadni, hogy mi történt, mert látókörükön kívül volt az esemény. Nem véletlenül tartaná fontosnak az új közgyűlési többség legnagyobb szövetsége, a Fidesz-KDNP-ÖPE képviselője, Barkóczi Csaba a térfigyelő kamerarendszer bővítését, és 15-20 új szerkezet kihelyezését.