– Úgy kezdődött az egész, hogy a belső térben voltak a vendégek, majd olyan volt, mintha elment volna az áram. Egyszer csak belépett a LED-es világítással és lézerekkel felszerelt csúcstechnológiás robot. A belépő zenéje egyben volt hátborzongató, de ugyanakkor lenyűgöző. Olyan hangulatot csinált, hogy a vendégek teljesen elámultak. Körülbelül 50 percet volt velünk a robot, a bemutatott show után táncolt, limbózott, vonatozott is a vendégekkel – idézte fel az emlékeit a feleség. – Kaptunk kellékeket is, hosszú lufikat, fényrudakat, az is látványos volt, amikor a robot tűzijátékot lőtt ki a hátából.