– Teljesen bababarát és minden korosztálynak megfelelő játékokkal felszerelt játszószoba létrehozása a célunk. A kórházpedagógusok is tudják majd használni tanításra, valamint a gyógytornász is fogja használni. Bordásfalat is telepítünk, és lesznek mindenféle olyan mozgást, izomfejlesztést elősegítő dolgok, amire szükség lehet. Ezért is hívjuk élménytérnek, ugyanis olyan teret fogunk kialakítani, ahol a programoktól kezdve a tanulás és a mozgás is meg tud valósulni