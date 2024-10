Nagykozárban idén is, az elmúlt évekhez hasonlóan, családbarát eseményekkel várják a résztvevőket Halloween alkalmából. A halloweeni felvonulás különleges esemény lesz, ugyanis a helyi Otthonkávézó és Lakásétterem második születésnapját is ünnepli ezen a napon. Az elmúlt hónapokban itt számos közösségi program valósult meg, most pedig október 31-én 17 órától veszi kezdetét az ünnepi, kísérteties hangulatú program. A gyerekeket zenés mulatság, a felnőtteket ajándék forralt bor, mézes tea, sült tök és házi zsíros kenyér várja.

A játszótéren idén is cukorkagyűjtést szerveznek, amely után polgárőr kísérettel indul a halloweeni felvonulás az Otthonkávézó felé. A cukorkák beszerzésében a gyerekek szüleinek segítségét szívesen fogadják; az édességeket a helyi védőnői szolgálatnál vagy a kávézóban lehet leadni.