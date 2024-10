Október 25-én rajtol el a nemzetközileg is elismert 48 Órás Filmprojekt Pécsen. Első ízben rendezik meg a városban – és most kiderül, hogy a helyi amatőr és profi filmesek két nap leforgása alatt végeznek-e egy filmforgatással. A produktum egy rövidfilm lesz minden induló csapatnak – az akció a helyi filmesek mellett a színészeket és kreatív embereket is megmozgatta.

48 órájuk lesz a csapatoknak egy teljes filmforgatásra

Forrás: Shutterstock

Az idő sürget, de kell a kreativitás a filmforgatáshoz

A résztvevőknek 48 órán belül kell megírniuk, rendezniük, leforgatniuk és megvágniuk egy rövidfilmet. Minden csapat kap egy véletlenszerűen kiválasztott műfajt, karaktert, kellékeket, és egy sort a párbeszédből, amit be kell építeniük a filmjükbe, biztosítva ezzel, hogy minden alkotás egyedi és kreatív legyen.

A kész filmeket szakmai zsűri értékeli, és különböző kategóriákban díjazzák, mint például a legjobb film, legjobb rendező és legjobb színész kategóriában.

A verseny egyik legizgalmasabb eleme, hogy a pécsi nyertes film lehetőséget kap arra, hogy bemutassák a produkciót a rangos Cannes-i Filmfesztivál rövidfilm sarkában. Ez rendkívüli platformot biztosít a helyi tehetségeknek, hogy nemzetközi elismerést és figyelmet kapjanak, hiszen a cannes-i rövidfilmes blokkban filmesek, producerek és forgalmazók találkoznak a világ minden tájáról.

Deák Zoltán, a pécsi esemény producere elmondta, hogy a projektre minden olyan település jelentkezhet, ahol legalább 150 ezer lakos él. Ez mellett szakmai berkeken belül elismert szervezőnek kell lebonyolítani az eseményt. Deák Zoltán sokáig Ausztráliában élt, majd 2015-ben költözött vissza szülővárosába, Pécsre, így szakmai tekintélyére alapozva került a program Baranyába.

Fellendülést jöhet a pécsi filmiparban?

Összesen öt csapat jelentkezett a megmérettetésre, október 25-én 17 órakor a Trafikban pedig egy találkozó keretén belül sorsolják ki a műfajt. Október 27-é,n vasárnap 19 óráig kell online leadni az elkészült filmet. Nyilvánosan is meg lehet tekinteni a műveket, november 4-én az Uránia Mozi ad erre lehetőséget. Itt a díjakat is át fogják adni a szervezők.