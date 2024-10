A Fogtündér program az országban egyedülálló, 2021-ben indult a fél-négy év közötti gyermekek fogászati szűrővizsgálata és tanácsadás céljából. Azonban ezen is túlmutat, mivel ha szükséges, kezelik is a gyermekeket. Október 3-án megtelt gyerekekkel a klinika épülete, ám a programelemeken való részvétel zökkenőmentesen zajlott.

Az elektromos fogkefét is kipróbálhatták a Fogtündér Családi Napon

Fotó: Kovács Liliána

A program kezdeményezője Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Tanszékvezetője hírportálunk érdeklődésére beszámolt a Fogtündér program életre hívásának okáról, s céljaikról. Elmondta, hogy mint az ismert, a fél-négy év közötti korcsoportot nem szűrik intézményes keretek között. S a szülők egy része nem tájékozott eléggé azzal kapcsolatban, hogy már ebben a korai életkorban vizsgálni kellene a gyerekeket.

– Mi ezt felvállaltuk. Mivel a szakmai ajánlások azt írják, hogy legkésőbb egyéves korig az első szűrést érdemes megtenni, ezért nekifogtunk. Az Érted és Veled Alapítvány szervezésében, támogatásaival elkezdtük a szűréseket, szemeszterenként kettőt. Manapság nagyon sokan ismerik és szeretik a Fogtündér programot, nagy a túljelentkezés is – fogalmazott a tanszékvezető.

Mint azt a doktornő elmondta, bekerültek a végzős fogorvos-hallgatók is a programba, akik nagyon hatékonyan segítenek, így nagy számú gyermeket meg tudnak vizsgálni. Alkalmanként 50-100 gyerek vesz részt a szűrőprogramon, a családi napra több mint 90-en regisztráltak.

A tömést is kipróbálhatták a kicsik a Fogtündérnél

Fotó: Kovács Liliána

A Fogtündér Családi Nap programja

Az első Fogtündér Családi Napon nem csak szűrővizsgálaton vehettek részt a gyerekek. Gyurmával tömhettek be lyukas sárkányfogat, édességgel bekent fogakat kellett megtisztítaniuk, foghalacskákat horgásztak ki és az elektromos fogkefe használatát is gyakorolhatták. Lakatos Norbert vaklufis is a helyszínen volt, az ő közreműködésével a gyerekek megalkothatták a saját lufi Fogtündérüket.