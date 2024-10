Hétfő délelőtt tömött sorokban álltak a piac gombavizsgáló előtt az emberek, aminek oka nem meglepő, hiszen a már a kertekben is megjelentek a gombák, köztük a szegfűgomba, valamint a nem ehető gombák közé tartozó, gyomorpanaszokat okozó üregestönkű szegfűgomba is. Ezért - hívat fel a figyelmet Orbán Imre gombaszakellenőr – a határozást segítendő a szegfűgombát is úgy hozzák be vizsgálatra az azt leszedők, hogy a kalap mellett a gombák tönkje is maradjon rajta.

Gombák: menjünk biztosra, vizsgáltassuk be!

Többen hoztak be mérgező karbolszagú csiperkét is, amelynek meghatározását szintén segíti hogy a gomba tönkjét megvágva sárgulni kezd annak bázisa – tudtuk meg a gombaszakellenőrtől, aki megjegyezte, hogy a a kertekben előbújt a gyapjas tintagomba is, amelyet azonban szedés után egyből kell meg kell mutatni a gombaszakértőknek, mivel órákon belül tönkremegy.

Orbán Imre kitért arra is, hogy mezőgazdasági művelésű területeken is megjelentek a gombák, köztük a fehér tarlógomba, valamint a csak feltételesen fogyasztható ragadós bocskorosgomba, ugyanakkor onnan étkezési célra nem szabad gombát gyűjteni, ugyanis a gombák a különféle vegyszereket és gyomirtó-szereket összegyűjtik, aminek hosszabb távon egészségkárosító hatása van.

A kisgyerekekre veszélyesek a kerti gombák

A vásárcsarnok gombaszakellenőrre a BAMA.HU kérdésére elmondta, hogy a kertben megjelenő gombák veszélyt jelenthetnek főként a két-három éves kisgyerekekre, amely korosztálynál elég gyakran fordul elő, hogy megeszik az udvarban talált gombákat.

Orbán Imre felidézett egy múlt heti esetet, amikor a pécsi gyermekklinika orvosai kértek tőle határozási segítséget. A konkrét esetben szerencsére nem történt mérgezés, ugyanis egyértelműen megállapítható volt, hogy szegfűgomba volt az, amit a riadt szülők kisgyermekük kezében találtak.

Ha megtörténik a baj, akkor érdemes elsősorban az ügyeleti telefonszámot felhívni (1830), valamint egy vizsgálóhoz fordulni a maradék gombával, amennyiben lehetséges.

A kutyákra a gombák helyett inkább a dió veszélyes

Lapunk megszólaltatott egy állatorvost is, az iránt érdeklődve, hogy vajon a kertekben előbújó gombák okozhatnak e mérgezést a háziállatoknál, elsősorban a kutyáknál. Mint megtudtuk, nem jellemző hogy a háziállatok, köztük a kutyák elfogyasztanák a gombákat. Ebben az időszakban azonban az okozhat problémát, ha az eb megeszi a dió még zöld héját.