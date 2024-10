Hálaadó szentmisét tartanak október 8-án, kedden a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén, a máriakéméndi kegytemplomban . A 17 órakor kezdődő szertartáson a hásságyi kórus énekel a helyi kántorral kiegészülve. Biki Endre Gábor templomgondnok tájékoztatása szerint a plébániához tartozó települések közös ünnepi programja 16 órakor a nemrég megnyílt Kegyhelytörténeti Múzeum megtekintésével veszi kezdetét, azt követően a templomban rózsafüzér imádságra, illetve gyónásra lesz lehetőség. A 17 órai szentmisét követően pedig a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör egy kis agapéra várja a templom előtt a híveket.

Hálaadó szentmisére várja a híveket a máriakéméndi kegytemplom

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

A hálaadó misét közös ünneplés követi

Az ünnepi szentmisére és a közös ünneplésre várják az Olaszi Plébániához tartozó települések, azaz Máriakéménd, Kátoly, Monyoród, Szederkény, Belvárdgyula, Olasz, Hásságy és Birján híveit és a Máriakéméndre járó zarándokokat, Baranya, Tolna vármegyéből, valamint szerte az országból. A templomgondnok kiemelte, az alkalom egy találkozási pont is a különböző településekről érkező híveknek, akik ezzel egymást is erősítik. A kegyhely Szellő és Kátoly településekről 35-50 perc alatt gyalogosan is elérhető, így aki kedvet érez, egy lélekemelő zarándoklattal is eljuthat a templomig. Visszafelé pedig 18.31-kor indul busz a kegytemplomtól Kátoly és Szellő érintésével Pécsvárad felé.

Biki Endre Gábor egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy a máriakéméndi kegyhely az őszi időszakban is várja a látogatókat.

A templomgondnok hangsúlyozza, diákcsoportokat is érdemes elvinni a kegyhelyre, ahol kérhető idegenvezetés, múzeumlátogatás, parkséta a Templom-forrás felkeresésével, de akár hosszabb túra és kirándulás is tehető a környékben felfestett turista- és zarándokútjain.