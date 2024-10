Közös ijesztgetésre hívják a harkányiakat a Kiss József Művelődési Ház és helyi iskolai szülői munkaközössége október 31-én. A rendezvény délután három órától este nyolcig tart és a halloween jegyében zajlik, úgyhogy mindenkinek lehetőség nyílik ijesztő jelmezbe öltözni.

Harkányban is megünneplik a halloweent

Fotó: MW

Izgalmas lesz a halloween

A szervezők tökfaragással, társasozással, színezéssel, arcfestéssel készülnek, de a „rémes krémes" elnevezésű sütemény sütő verseny eredményhirdetése és díjazása is az este folyamán lesz megtartva. A szervezők díjazni fogják a legkreatívabb gyermekjelmezt is, amelyet később a kölykök diszkóval ünnepelhetnek meg. Fél héttől popcornt biztosítanak, hogy mindenki moziban érezze magát a vetítésen. A szervezők lidérc folyosóval is készülnek ám az este lényege a szórakozás mellett az, hogy elűzzék a közösen a gonosz szellemeket.