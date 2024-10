A halloweeni készülődés jegyében telik el a szombat délelőtt Pécsen. A Pécsi Vásárcsarnokban délelőtt 9 és 12 óra között bárki elkészítheti saját őszi dekorációit. Lehet csinálni boszorkány/szellem figurákat, könyvjelzőt, tököt papírból, pókhálót és múmiát is. Ezen kívül készülnek a helyszínen tematikus, őszi csillámtetoválással is és tök faragással kapcsolatos tippekkel is.

Tavaly is halloween-tökökkel várták az érdeklődőket a Pécs Vásárcsarnokban

Fotó: Laufer László

Azoknak sem kell búsulniuk, akik nem szeretnének a belvárosba menni egy ijesztően jó eseményért. A kertvárosi Diána piacon és az uránvárosi Hajnóczy piacon is hasonló programokkal várnak ugyanebben az időpontban.