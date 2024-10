Az 57-es úton Pécs mellett közlekedők szemét szinte kiszúrja az a roppant nagy mennyiségű, raklapokban álló, már messziről narancssárgán virító tök, amit a nagyárpádi Zöldség-Gyümölcs-Virágsarok kínálatában lehet látni mostanság. A zöldségeshez betérve mindenki meggyőződhet róla, hogy a hatalmas mennyiségű árut elsősorban az ősi kelta eredetű szokás, a hazánkban is egyre népszerűbb halloween ünnepköréhez kapcsolódóan kínálják. Erre ráerősít az üzlet visszafogott halloweeni dekorációja is.

Tavalyi cikkünkben írtunk arról, hogy a Nagyárpáddal szomszédos Kozármisleny főként új építésű, kisgyermekes családok által lakott részén a halloween ünneplése olyannyira elterjedt, hogy az év ezen szakában egyes utcák képe, köszönhetően a nem is olyan visszafogott díszítéseknek, a filmekből, sorozatokból ismert amerikai kisvárosok őszi képét mutatja.

Mislenyben ilyenkor a többi között faragott töklámpások, pókhálók, műanyag- és luficsontvázak, macskák, szellemek, de embernagyságú boszorkányok alakjai kerülnek a házak elé. Halloween estjén, sötétedéskor pedig valóságos gyerektömeg járja a Kamilla utca környéket: beöltözve, házról házra haladva verseket is mondanak várva az ilyenkor szokásos édességet.

Faragni való tök: nemcsak halloweenre

Mint azt a Nagyárpád melletti Zöldség-Gyümölcs-Virágsarok vezetőjétől, Tomecskóné Háber Henriettától megtudtuk, immár évek óta jelentős a kereslet náluk a halloween-, azaz vájni, faragni való tökre. A kozármislenyiek mellett az újhegyiek és a nagyárpádiak is állandó vásárlói ennek a terméknek.

Elmesélte azt is a kisgyermeket nevelő családok mellett szinte minden korosztály keresi náluk a faragni való tököt. Viszik azt az idősebbek is, akik ugyan nem annyira halloween-stílusban, de a kertjüket díszítik vele.

Tomecskóné Háber Henrietta kitért arra is, hogy a magánszemélyek mellett intézmények, köztük iskolák és önkormányzatok is vásárolnak tököt náluk. Előbbiek nemcsak a halloween miatt, hanem a kicsik Márton-napi töklámpásainak készítéséhez is ezt a fajta a tököt használják. Szerettük volna pontosan megtudni a zöldségesnél, hogy tavaly például mekkora mennyiségű halloween-tököt adtak el, de kérdésünkre csupán azt a szűkszavú, ám sokatmondó választ kaptuk, hogy „sokat”.