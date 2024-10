Persze, voltak jelek arra, hogy itt most valami nagyon megváltozik. Szüleink hangosabban beszéltek, nagyobb társaságban. Tisztultak a tekintetek. Pár pohár pálinka után mondjuk pont nem, de akkor meg a mondatok lettek még erősebbek. Sorjáztak a nevek, feléről soha nem hallottunk, a másik felének meg integettünk a május elsejei felvonuláson. Utóbbi nevek egyébként hirtelen jelzőket is kaptak, nem szépeket. De úgy összességében is változott a beszédünk. Az oroszok például egyszer csak ruszkik lettek, de nem csak halkan, hangosan is.

És aztán tényleg minden megváltozott. A korábban iszonyatosan fontos úttörősködés, kisdoboskodás egy pillanat alatt ment a kukába, a Mikrobi őrs nem tartott többet őrsi ülést. Az évzárón nem bömbölt az Internacionálé. Az akadályversenyen nem kellett fejből elmondani az úttörők tizenkét pontját. Nálunk így csapódott le az új világ – másoknál meg máshogyan. De az biztos, hogy elkezdődött valami, amiben hittünk, amire építettünk, ami a miénk volt, egészen, teljesen.

Maradjon is még jó sokáig így.