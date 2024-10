– Már két eljárás is sikertelen volt, mert túl szűk körben határozták meg az ajánlattételt tevők körét – emelte ki a képviselő, aki szerint már korábban is kérték, hogy nagyobb verseny legyen. De csak nemrég, a baloldali városvezetés utolsó hónapjában immár arról döntöttek, hogy harmadjára is ki írják a közbeszerzést, és jóval több vállalkozótól kérnének be ajánlatokat. Mindenesetre a most leköszönt városvezetés, Péterffy Attilával az élen, öt év alatt nem tudta megoldani a kérdést, és ez az fejlesztés is az új többségű közgyűlésre marad.