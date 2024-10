Sok család wellness-pihenést, erdei kirándulást, netán városnézést tervez az őszi szünetre. Más már a hét első felében elmegy elhunyt szerettei sírjához a temetőbe. Bárhogy is telnek majd a következő napok, nem árt előre felkészülni a várható időjárást illetően. Annál is inkább, ugyanis már jövő héten megérkezhet az első hó Magyarországra. Vas vármegyében hűvös lesz, és a Kőszegi-hegységben akár havazás is előfordulhat – tudatta Pétervári Tibor, a HungaroMet időjárás-észlelője, a vaol.hu, Vas vármegyei hírportállal.

Kellemes volt az időjárás a Meteo Mecsek október 23-i túráján

Fotó: Györkő Zsombor

A Meteo Mecsek, időjárás-előrejelzéssel foglalkozó baranyai portál főszerkesztője, Lupek Péter válaszolt néhány kérdésünkre a következő napok várható időjárásával kapcsolatban. Mint mondta, Baranyában kellemes időre számíthatunk. Hétfőn tetőzik a meleg, a legmelegebb órákban 20 és 23 fok várható, majd keddtől fokozatos, lassú lehűlés érkezik. Hajnalban megjelenik a köd, így, ha tehetjük vezessünk óvatosan.

– Mindenszentekhez közeledve a hajnalok párásak, ködösek lehetnek, a minimumok 10 fok alatt alakulhatnak, napközben pedig már 20 fok alatt maradunk. A párából és ködből visszamaradt rétegfelhőzeten kívül sok felhő nem várható ebben az időszakban, így ha feloszlik a köd, napos időben lesz részünk. Csapadékra nem kell készülni

– ismertette.

A télikabát tehát még a szekrényben maradhat, havazás nálunk nem várható.

Ilyen volt az októberi időjárás

– Előreláthatólag november 3-án, vasárnap érkezhet meg jelentősebb lehűlés, az ezt követő időszakban éjjel megjelenhet a fagy, napközben pedig 10 fok közelében alakulhatnak a maximumok az eddigi modell előrejelzések alapján – mondta Lupek Péter. – Az október szinte az ilyenkor megszokott időjárás jegyében telt. Volt gyenge fagy, köd és párafoltok. Tartós eső és felhősebb, naposabb időszakok is. Októberben a havi csapadék átlag 50 milliméter közelében van, és eddigi adatok alapján 20-30 milliméterrel több esett Baranyában.