Az iskola vezetésétől érkezett az az igény, hogy mivel a diákok a Volán járatain ingyenesen utazhatnak, ezt a lehetőséget a városon belül is biztosítani kellene. Ezt a város vezetése is jogos felvetésnek tartotta, így született meg az ingyenes utazásról szóló döntés azzal, hogy nem az 14, hanem 16 éves korig vehető igénybe, s nem is pusztán a szóban forgó vonalon.

A díjmentes utazáshoz a személyi igazolvány, vagy diákigazolvány, vagy a diákigazolványt helyettesítő (QR kódot tartalmazó) igazolás felmutatása szükséges az autóbuszokon.