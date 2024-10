Pazarul hozta a szerepét, de szerencsére a kölkedi kalandja során rajtavesztett a dolgon. Igaz, egy darabig pökhendi módon még fenyegetőzött, de aztán kereket oldott a gazember. Egy egyházi személy látott át a szitán.

A história 1916 szeptemberében esett meg. A Fenyves Sándor név hitelességére senki sem tenné le a nagy esküt, mivel a főszereplő szavahihetősége erősen kétségessé vált. Legalábbis ez derült ki a kor megyei napilapjából, amelyik beszámolt a páratlan arcátlanságról.

Történt, hogy Mohácson egyszer csak felbukkant egy addig ismeretlen alak, méghozzá az akkoriban, a nagy világégés során ott állomásozó 5. Bosznia-hercegovinai gyalogezred irodájában. A gúnyája szerint őrmesternek tűnt a férfi. Fegyveres katonát kért maga mellé, mert az erdélyi menekültek javára kezdett gyűjtést. Egy szuronyos bosnyákot kapott is szolgálatra, minden írásos parancs nélkül is. Senki sem merte megkérdőjelezni az igénylés jogszerűségét, a határozottság felért fél győzelemmel.

A saját zsebére dolgozó ügynök útja ezek után Tasi Sándor helyi gazdához vezetett.

Egy rendeletre hivatkozva kijelentette, a lovas kocsit magáénak tekinti a szent ügy érdekében. De azért a paripák tulajdonosát is felvezényelte a bakra, abban bízva, a jószágok hallgatnak a hajtójukra. Aztán a csendesen zúgolódó ostorossal együtt meg sem álltak Kölkedig, ahol rögvest meg is kezdte gyűjteni az adományokat, terményeket, meg pénzt is. Nem volt szívbajos, sem válogatós.

Ha nem is bőségesen, de azért csak-csak csordogáltak a javak. Összejött 4 szekérnyi búza, meg 140 korona készpénz. Azaz mentek a dolgok a maguk útján, míg be nem következett egy váratlan fordulat. Ugyanis a felbátorodott zsivány beállított Ádám Imre református lelkészhez, aki viszont írásos meghatalmazást követelt a hívatlan vendégtől.

A felszólított személy még ekkor sem jött zavarba. A katonai hatóságok megsértését kikérte magának, miközben azt is hangoztatta, nem tűri, hogy akadályozzák nemes cselekedetének végrehajtásában. Emellett alaposan felemelte a hangját, bár azért elkezdett kihátrálni a portáról. Azt harsogta, az esetnek még súlyos következményei lesznek az elkövetkezőkben.