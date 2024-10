Egy igen közkedvelt italról beszélünk, a víz után kávét iszunk a leggyakrabban. A világnapot már a nyolcvanas években tartottak Japánban, ám hivatalosan csak 2009 óta ünnepeljük szeptember 29-én a kávé világnapját.

A kávé világnapját ünnepeltük szeptember 29-én

Világszerte sokan isznak kávét

Egyes hírek szerint Magyarországon a törökök megszállása idején terjedt el az ital, a 18. században pedig megnyílt az első kávéház is. Ezek később megsokszorozódtak, majd ezek a házak lettek a művészi és szellemi világ otthonai.

Érdekességként elmondható, hogy ettől függetlenül európai viszonylatban nem vagyunk egy nagy kávéfogyasztó nemzet.

A számadatok szerint az évi 2 kilogrammos kávéfogyasztás nem tartozunk a komoly kávékedvelők közé, Finnországban megisznak évi 12 kilogramm kávét, ami naponta öt csészét jelent fejenként. Sokan isszák a klasszikus pörkölt kávékat, de sok kávéspecialista legnagyobb szomorúságára az instant kávé és a kapszulák egyre népszerűbbek. Ebből a szempontból is fontosak azok a magyarországi események, ahol a minőségi kávéfogyasztásra ösztönzik az embert. Egy ilyen budapesti rendezvényen vett részt egy baranyai származású fiatalember is, akinek szenvedélye a kávéfőzés.

Minden korty egy élmény

Gregor László középiskolás korától kezdve a kávé rabja lett, a társaival való közös kávézások során megtapasztalta, milyen mély tudással rendelkezik egy barista. Onnantól kezdve szenvedélyesen főzi a feketét, hivatásosan pedig a budapesti Steamhouse-ban teszi ezt head baristaként. Rengeteg kiállításon vesz részt, viszont szervez saját kóstolókat is, hogy minél többet tudjanak meg a kávéfogyasztásról. A következő évre ezt a célt is tűzte ki magának, hogy a barista és a kávéfogyasztók közötti szakadék megszűnjön.

Kávézz jobban címmel indított brandje alatt is ezt képviseli, videós anyagai is oktató jellegű érdekességeket tartalmaz. Szerinte csak így lehet érzékenyíteni az embereket arra, hogy egy minőségi kávézóban is helyesen fogyasszák a kávét. Ugyanis Baranyában nagyon sok ember még a mai napig egy eszpresszó mellé cukor és kávétejszín az elvárás. Elmondása szerint ezek a magas minőségű kávék nem igényelnek semmi pluszt, minden korty egy igazi sajátos élmény.