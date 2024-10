Ez a foglalkozás egyébként két csoportban zajlik, hétfőn és szerdánként 18 óra után. Lehet jelentkezni továbbá úszásra is a sportmedencében kedd és csütörtöki időpontban 13–14 óra között, szintén az adott hónapok első órája előtt (november 5., december 3.) s itt ugyancsak minimális regisztrációs díjat kell befizetni. Tudni kell, hogy ez az egyszeri díj uszodai belépésre is jogosít.

Van továbbá újra Szenior Torna is az országos Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete szervezésében. A kezdő csoportnak a foglalkozásokat október–december között kedden és csütörtökönként 11 órakor összesen 17 alkalommal a Mecsek Fitnessben tartják, a haladóknak pedig ugyanitt, ugyanezeken a napokon, de 10 órától. További részletek és jelentkezés az Egészséges Városok Egyesületében. És nem árt megjegyezni: ez a programsorozat is ingyenes, csupán egyszeri regisztrációs díjat kell fizetni.

Az országos egyesület elnökét, De Blasio Antoniót arról kérdeztük, hogy mióta futnak már a különböző programok, mitől ilyen népszerűek, miben változtak az idő mú­lásával és ki a finanszírozója. Mint kiderült, a Fitt Nagyit a Hullámfürdőben 2011 óta évről évre megrendezik, ahol a tanmedencében zajlik a vízitorna az idősebb generációnak. Az elsődleges cél pedig az, hogy aktívan és hatékonyan éljék mindennapjaikat a szépkorúak. Hogy mennyire népszerű ez a program, azt jelzi, hogy az eddigi tizenhárom esztendő során mintegy háromszázan vettek részt a vízitornán és százan a gyakorlatilag ingyenes úszáson. A mindössze 500 forintos egyszeri regisztrációs díjat is csak azért vezették be, hogy aki befizeti, az nagyobb eséllyel végigjárja a programot és nem veszi el esetleges elmaradásával olyanoktól a helyet, akik már nem fértek be a csoportba. A regisztrációt, az adminisztrációt az ügyintézést egyébként, mint már jeleztük, a Pécsi Úszóiskola végzi és a PSN Zrt. támogatásával valósul meg a program.

A Fitt Nagyi olyannyira bejött, hogy az elmúlt több mint egy évtized során semmin nem kellett változtatni és mindig telt házasak a foglalkozások. Ugyanakkor tavaly erre a mintára elindított az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete egy Aktív Nagyi csomagot is. Ez szárazföldi nyugdíjas mozgásforma, vagyis szenior torna, melyet a Mecsek Fitnessben két csoportban, kezdőknek és haladóknak hirdettek meg, és itt van lehetőség átlépni a nagyobb igénybevételt jelentő, intenzívebben gyakorló társaságba is. Ezeknek a foglalkozásoknak a látogatottságát illetően sincs ok panaszra, mert egy-egy csoportban 25–30 fő végzi el a feladatokat, és soha nincsenek szabad helyek.

Tudni kell ugyanakkor, hogy volt tavasszal is kedvezményes torna és víziprogram Pécsett, ám egyelőre csak ennyire telik, ehhez van elegendő támogatás, amit a miniszterelnöki kabinetiroda biztosít.

A visszajelzések igen kedvezők: itt rendszeres elfoglaltságot biztosítanak, társaságban végzik a mozgást, és sokan a kedvezményes lehetőséget követően a fizetős időstornákra is beneveznek.

Az Egészséges Városért Alapítvány pécsi szervezete mindezeken túl ötödik esztendeje készít évről évre a városnak egészségfejlesztési tervet. Meghatározzák a szükséges felméréseket, egészségjavító intézkedéseket a kerékpárúttól a lakossági tájékoztatást célzó kiadványokig.