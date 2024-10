Elmondta azt is, hogy a rendezvényen hemzsegnek a társas- és szerepjátékot játszók az asztalok körül, hiszen nincs éles határ a képregények és a társasjátékok világa között. A mai játékok már kinőtték az egyszerű társasozást, igen komoly szerepet kap bennük a történet elmesélése, a karakterek és a hősök ábrázolása. Erről egybként több játékkészítővel is beszélhettünk, de előadást is hallhattunk a hős karakterek kialakításáról.