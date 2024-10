A mintegy kétezer négyzetméter alapterületű sportlétesítmény méreteiből adódóan és funkcióját tekintve is meghatározó építménye a városrésznek: a komplexumban egy 1000 négyzetméteres küzdőteret és egy 150 férőhelyes nézőteret alakítanak ki a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt. A csarnok ifjúsági nemzetközi versenyek tartására is alkalmas lesz, valamint a komlói általános és középiskolák tornateremként is tudják majd használni.