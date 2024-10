Korábban hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy a párlat és pálinkaversenyre két kategóriában lehet nevezni. A mézversenyre termelői mézekkel jelentkezhetnek az érdeklődők, Magyarországról, illetve a magyar határokon túlról egyaránt. Így például Horvátországból, Lengyelországból, Bosznia-Hercegovinából, Romániából, Szerbiából és Szlovéniából. Több minősítési kategóriában, arany, ezüst és bronz oklevelet, illetve különdíjakat is elnyerhetnek a jelentkezők Szentlőrincen. A vármegye mézét is kihirdetik a rendezvényen.

Még leadhatók a méz minták a szentlőrinci versenyre

Fotó: Laufer László

A termelők már jelentkezhetnek, érdeklődhetnek. A versenyre a méz mintákat október 20-ig lehet leadni May Gábornál, a Pécsi Méhész Egyesületnél. A pálinka mintákat pedig október 28-ig a Brantner-Koncz Alapítványnál dr. Győrvári Márknál, illetve Mézner Józsefnél.