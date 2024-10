A Nemzeti Népegészségügyi Központ elérhető, legfrissebb információi alapján a 40. naptári héten a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja országos szinten (többek között Pécsen is) emelkedést mutatott. A COVID-19 esetszámok emelkedése várható a közeljövőben is. Kemenesi Gábor biológust, víruskutatót, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetőjét kérdeztük a koronavírusról, a Marburg-vírusról, s egyéb aktualitásokról.

Kemenesi Gábor, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője, a koronavírus téma szakértője

Fotó: MW

– Megjelent a magyar sajtóban is a hír a Marburg-vírussal kapcsolatban. Mivel Afrika egyes részein egyre nagyobb méreteket ölt a fertőzés, van rá esély, hogy eljut Európába is?

– Egy afrikai járványról van szó, az ott betegekkel érintkező és onnan hazautazók jelentkezhetnek behurcolt esetként, de a járvány mostani helyzetéből kiindulva erre igen minimális esély van.

– Milyen veszélyekkel járhat? Mik a lehetséges forgatókönyvek?

– A járványt minden jel szerint kezelik Afrikában, erre sok éve készült már az ország.

– Van más, olyan vírusfertőzés most a világban, mely akár hozzánk is eljuthat, ránk is veszélyes lehet?

– Éppen az őszi légúti fertőzések szezonjába tartunk, vár ránk a megszokott nátha, influenza és év végi COVID-szezon. Érdemes mostanában tudatosabban viselkedni, melynek természetesen legfontosabb eleme, hogy nem adjuk át a betegséget, azaz, ha betegnek érezzük magunkat ne menjünk közösségbe.

– A COVID időről időre markánsabban vissza fog térni az őszi-téli időszakban?

– Bonyolult a válasz, mert számos tényező befolyásolja. A COVID az őszi időszakon kívül is képes hullámokat vetni, ám az elmúlt évekre visszatekintve akár több hullám is várhat ránk az őszi-téli szezonban. Érdemes a friss oltást az arra javasoltaknak még októberben, az ünnepi mozgolódás előtt beadatni. Emellett pedig mindenki másnak is fontos a tudatos magatartás.

Az oltás felvétele szinte mindenkinek ajánlott

Fotó: MW

– Az első COVID-oltások óta már közel 4 év eltelt. Lehet valamilyen következtetést levonni az oltásokkal kapcsolatban?

– Az oltások kiválóan működnek és azt hozták, amit vártunk tőlük. Optimálisabb lenne, ha a fertőzés ellen is védenének, de ez légúti kórokozóknál nehezen kivitelezhető a fertőzések módjából adódóan. Talán a jövő újabb generációs vakcinái megoldják ezt is, ugyanakkor a vírus méregfogát kihúzta, a súlyos megbetegedés elleni védelmet meghozta.