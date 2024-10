– Kisfiamat inkább a reál tantárgyak érdeklik, matematikából, fizikából, informatikából a legjobbak a jegyei. Ki is néztünk közösen egy gimnáziumot, ahol indul emelt óraszámú matematika-digitális kultúra osztály. A nyílt napon testközelből ismerhettük meg az intézményt, nagyon tetszett neki is, és nekünk szülőknek is. Nagy valószínűséggel ez kerül majd a lista első helyére – mondta el hírportálunk érdeklődésére egy pécsi édesanya.