A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület együttműködésében tartott mézpromóciós programon megkóstolhattunk különleges fajtamézeket is. Például gesztenye-, édeskömény-, aranyvessző-, vagy medvehagymamézet. Lépes méz is volt az asztalon, ezzel a méhészeti termékkel ritkán lehet találkozni, itt most ezt is megízlelhettük. A rendezvényen részt vett Rittlinger József, a NAK vármegyei elnöke, dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke, Müllerné dr. Juhos Bernadett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója és May Gábor az OMME Baranya vármegyei méhészeti szaktanácsadója.

A mézpromóciós rendezvényen beszédet mondott Rittlinger József (balról), Müllerné dr. Juhos Bernadett, Őri László és May Gábor

Fotó: Kovács Liliána

– Itt van az ősz, a hideg. Nem mindegy, hogy egy-egy betegség vagy megfázás ellen drága gyógyszerekkel vagy helyben készült egészséges mézzel próbáljuk felvenni a küzdelmet – fogalmazott Őri László. – Arra szeretnénk felhívni a baranyaiak, és a nagyvárosban élő emberek a figyelmét is, hogy vásároljanak tudatosan, keressék a helyi termékeket. Látogassunk ki a termelői piacra, a vásárcsarnokba, ahol szép számban és gyönyörű kínálatban találhatunk helyi mézeket.

A lépes méz és a propolisz is egészséges

Mint mondta, az asztalon felsorakoztatott mézeket megtekintve láthatjuk, hogy az az időszak már elmúlt, amikor virág- és akácméz közül lehet csak választani. Manapság mindenki megtalálhatja a család ízlésének megfelelő mézet. May Gábor pedig az egyéb méhészeti termékek előnyeiről számolt be. Ezeknek a jótékony vitamin, illetve immunrendszer erősítő hatásáról.

Különleges baranyai mézeket kóstolhattak meg a látogatók

