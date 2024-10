A Komlói Bányász SK sporttelep milliárdokból újulhat meg a jövőben.

A milliárdokból megvalósuló fejlesztésből minden sportág profitálhat

Forrás: MW

A fejlesztés állami beruházásként valósul meg - erről kapott tájékoztatást a minap az illetékes minisztériumtól az önkormányzat. - A konzorciumi partnerség mellett építtetőként lép be a beruházásba a magyar állam, ami azt jelenti, hogy annak lebonyolítását illetve pénzügyi hátterét is biztosítja - tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere.

Milliárdokból valósulna meg a fejlesztés

A konzorciumi feladatok megosztásáról további egyeztetések várhatók, az önkormányzat azonban a fejlesztés előkészületeit már megtette - az állami támogatásból már megtervezett program valamennyi rendelkezésre álló dokumentációját a szaktárca rendelkezésére bocsátották.

A komlói önkormányzat által megálmodott projekt forrásigénye 6 milliárd forint - a sporttelep megújításával cél, hogy a lehető legtöbb sportág számára biztosított legyen az új komplexumban a felkészülési lehetőség. Többek közt felújítanák a centerpályát, ami köré rekortán borítású új futókör épülne, az atlétika különböző ágai is megfelelő teret kapnának, illetve egy fedett labdarúgó-munkacsarnok építése is része a terveknek. Az infrastruktúra teljes megújulása mellett a futófolyosó szomszédságában egy labdarúgópálya és az atlétikai dobószámokat kiszolgáló területek kapnának helyet. A beruházás része továbbá egy 80–100 férőhelyes sport- és munkásszálló építése is.