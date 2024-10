Az idei utolsó, nagy közös gurulásra hívták a motorosokat és érdeklődőket. A résztvevők már délelőtt 9 órától elkezdtek gyülekezni a téren, ahol különböző programokon vehettek részt, előadást hallgathattak meg. A családokat is várták az eseményre, a kisgyerekek felülhettek a járművekre is. De nem csak erre volt lehetőség, a legkisebbeknek játékos vetélkedőkkel egybekötött programot tartottak. Valamint egy zárt „KRESZ pályán” a kismotorok is szerephez jutottak, a kicsik itt sajátíthatták el a biztonságos közlekedés alapjait.

A szezonzáró motoros gurulás az idei évben is népszerű volt

Fotó: Kovács Liliána

A motorosok 12 órakor gyűlnek össze, majd hatósági biztosítás mellett gurulnak egyet a városban és rendőri felvezetéssel indulnak az 58-as úton Villány főterére.