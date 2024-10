Az egyesület szerint most lehet megalapozni azt a gyermekek motiválásában, hogy a műszaki pályán tanuljanak később, majd ebben dolgozzanak remek szakemberekként. Ígéretes a jövőkép, mivel rengeteg gyermek telt meg a Pécsi Expo Center termében. A szakiskolák és egyetemek mellett olyan gazdasági szereplők is jelen voltak az eseményen, mint a Körber, Holcim, de még az MVM is képviseltette magát. A legtöbb standnál fiatal, még tanuló diákok prezentálták a szakmák szépségeit különböző módon. Csavarozhattunk, kipróbálhattunk szerszámokat, de a virtuális világnak köszönhetően még a hegesztési tudásunkat is megdicsérhették. Az élményeket pedig tovább is adhattuk az izgatottan várakozó, fiatal hetedikesek számára a bejáratnál.