Október 11-én New Yorkban rendezik meg a Visionary Scientists konferenciát, amely a tudományos innováció és a játékos tanulás közötti kapcsolatot állítja a középpontba. A rendezvény célja, hogy bemutassa, hogyan lehet a kreativitást, a játékot és a tudományt ötvözni az oktatásban és ezek miként formálhatják a jövő generációit. A New York-i Magyar Főkonzulátus és a támogatók széles köre által szervezett eseményen a világ élvonalbeli gondolkodói és kutatói osztják meg tudásukat.

A konferencia központi témája a matematika és a stratégiai játékok szerepe az oktatásban, különös tekintettel az élményszerű tanulásra. Az esemény egyik különleges eleme a Dienes-játékok bemutatkozása, amelyek Dienes Zoltán innovatív matematikai oktatási módszereit modernizálják. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának munkatársai a konferencián bemutatják, hogyan lehet a játékos tanulást beépíteni a matematika oktatásába, hogy az élvezetes és hatékony legyen a diákok számára.

A "Games of Thoughts: The Legacy of Zoltán P. Dienes" című előadásuk a program egyik kiemelt pontja lesz.