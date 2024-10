Azok a családok, ahol ebben a tanévben nyolcadik osztályba járó gyermek él, most nagy döntés előtt állnak. Számukra az idei tanév a középiskolai felvételikről is szól. Ki kell választani, hogy a diák melyik iskolában, és milyen osztályban fog tanulni a következő négy évben. A döntés sokszor nehéz, ám ezt megkönnyíthetik a nyílt napok. Ezeken az alkalmakon ugyanis lehetőség van körülnézni az iskola épületében, megismerkedni a tanárokkal, és általában egy-két tanórára is be lehet ülni. Vagy akár beszélgetni már odajáró tanulókkal, az ő véleményüket meghallgatni az intézményről.

A nyílt nap segíthet a döntésben

Fotó: Lang Róbert

A legtöbb középiskola, gimnázium, szakképző iskola és technikum honlapján már közzétették a nyílt napok időpontjait. Van, amelyik iskolában már meg is tartották a programot, de a legtöbb intézményben október folyamán lesznek. Ahova idén is várják az adott iskola iránt érdeklődő tanulókat és szüleiket.

A pécsváradi II. Béla Technikum és Kollégiumban például két nyílt nappal is várnak. A rendészet és közszolgálat ágazat (rendészeti technikum és szakképzős rendészeti őr) iránt érdeklődő tanulók október 16-án, míg az élelmiszeripar ágazat iránt érdeklődők (pék-cukrász, húskészítmény készítő) október 22-én tudhatnak meg többet az intézményben tanulható szakmákról. A Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban október 5-én, a különböző osztályprofilok megismerése után közös iskolabejárás is lesz, valamint a Hajnóczy Kollégium is bemutatkozik. A pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Technikumban is két alkalmas lesz a nyílt nap, ahol ágazati bemutatókon (pl.: gazdálkodás és menedzsment, informatika és távközlés, logisztika, kereskedelem) is részt lehet venni.

Érdemes informálódni a nyílt napok előtt

A nyílt napok előtt érdemes a diákok és szülők számára felkeresni a kiszemelt intézmények honlapját. Ezek általában informatívak, és akár az induló osztályokról, tanév rendjéről is olvashatunk fontos dolgokat. A továbbtanulással, felvételivel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján is találhatunk fontos információkat, ami részletes tájékoztatást nyújt a középfokú felvételi eljárás rendjéről. Így például az is megtudható innen, hogy a központi írásbeli vizsgára december 2-ig lehet jelentkezni abban a vizsgát szervező intézményben, ahol szeretné azt a diák azt megírni.

A kiválasztott középfokú iskolákba pedig 2025. február 20-ig lehet leadni a jelentkezést.