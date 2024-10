Orbán Imre lapunknak elmondta, hogy folyamatosan napi mintegy 200 ember keresi fel a vásárcsarnok gombavizsgálóit. Ezért döntöttek úgy, hogy október 23-án, a szerdai munkaszüneti napon is lehetőséget biztosítanak a lakosság által gyűjtött gombák vizsgálatára 17 és 19 óra között – tette hozzá.

Lesz gombavizsgálat október 23-án is.

Mint arról lapunk a múlt héten beszámolt, az erdők-mezők után a kiskertekben, parkokban, árkokban is megjelentek a vadon termő gombák különféle fajai. Ebben az időszakban mintegy kétszázan keresik fel a pécsi Vásárcsarnok gombavizsgálóit.

Október közepe óta tart a dömping

Akkor többen vittek be a Vásárcsarnokba mérgező karbolszagú csiperkét is, amelynek meghatározását szintén segíti, hogy a gomba tönkjét megvágva sárgulni kezd annak bázisa – tudtuk meg a gombaszakellenőrtől, aki megjegyezte, hogy a kertekben előbújt a gyapjas tintagomba is, amelyet azonban szedés után egyből meg kell mutatni a gombaszakértőknek, mivel órákon belül tönkremegy.