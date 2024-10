A hónap elején tartotta a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége Somogyszobon a XXI. országos konferenciáját. Az országos találkozó kiemelkedő eseménye minden évben Az Év tájháza cím kihirdetése és a díj ünnepélyes átadása. Idény Baranya vármegyéből került ki a győztes, mivel az Orfűi Malmok lett Az Év Tájháza, megelőzve a cigándi Bodrogközi Múzeumportát és a Tihanyi Tájházakat.

Az igen népszerű Orfűi Malmok lett Az Év Tájháza 2024-ben

Fotó: Löffler Péter

A mecseki malomkultúrát viszi tovább Orfű

Korábban a mecseki településen működött vízimalom a középkortól kezdve, ezt a 19. századtól a Nicsinger-család működtette. A ma ismert formája a 20. század elején alakult ki az akkori technológiának megfelelő módon. Hagyományos építészeti értéket képvisel a lakóház, melyet kiegészít például egy istállóspajta, szabadkéményes nyári konyha. A malmot 1945 után államosították, darát őröltek benne, viszont már elkezdtek gondolkodni a múzeumi hasznosításán. A hatvanas években a pécsi Janus Pannonius Múzeum bevonásával készült terv erre, a szabadtéri múzeum elképzelése viszont csak részben valósulhatott meg. A hetvenes években a helyreállított malom mellett helyet kapott egy szárazmalom, melyet a Pécsi Malomipari Vállalat állított helyre. A kilencvenes évekre működőképessé tette Füzes Antal és Füzes Péter, napjainkban pedig a család viszi tovább a megújított malomipari hagyatékot.

Egy szívesen látogatott hellyé vált

Az intézményben dolgozó munkatársak az épített és természeti örökség összhangjára, az élő műhelyekre fókuszálnak. A fenntartás és a működtetés során a vízimalom és a malmok működésének évszázados emlékei és a hozzá kapcsolódó szellemiség, mesterségbeli és tárgyi hagyatékának őrzése a küldetésük. Akik ide érkeznek, a gyönyörű környezetben feltöltődhetnek, minden korosztálynak élményt nyújtanak, miközben aktívan részt vesznek a hétköznapi munkákban. Az önkéntesekkel együtt a nyári főszezonban 15-25 munkatárs fogadja a 8000 látogatót évente.

Országosan elismerik a baranyai környezetet

Az Év Tájháza pályázat óriási elismerés nem csak az Orfűi Malmok részére, Baranya vármegye is büszke lehet természeti adottságaira. Éppen ezért nem is mehetünk el az Aktív Kalandor versenye mellett, ahol egy közönségszavazás során kerültek ki a győztesek. Igaz, a vármegyénkben található helyszínek közül nem nyert egyik sem, ám igen becsületre méltó az, hogy hárman is harcba szállhattak a címekért.