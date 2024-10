- Pécsett az Árkád bevásárlóközpontban várjuk 9 órától egészen délután 3 óráig az érdeklődőket, de a többi helyszínről és pontos időpontról is lehet tájékozódni a Rotary Magyarország Facebook-oldalán. A helyszíneken a nagyközönségnek a szakemberek bemutatják a stroke felismerhető jeleit, és a megfelelő cselekvési folyamatot is demonstrálják majd. Ezzel párhuzamosan szűrőprogram keretein belül vérnyomás és vércukor mérés lesz, valamint orvosi konzultációra is lesz lehetőség