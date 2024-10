Ösztöndíjjal segíti idén is a tehetségeket a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). Idén kilencedik alkalommal hirdette meg „A tehetség kincs!” jelmondatú Nyilas Misi programját a szervezet, amelynek célja a tehetséges, ám nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatása.

Az ösztöndíj a tehetséggondozást segíti

Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW

- A nyertesek az elmúlt évekhez hasonlóan idén is anyagi támogatásban, illetve szakmai mentorálásban is részesülhetnek - közölte az MRSZ. A pályázatokat október 31-ig nyújthatják be az érdeklődők.

Az ösztöndíj már diákok százainak segített

Mint arról beszámoltunk, a nyár folyamán tanszeradományokat gyűjtött az MRSZ, ősztől pedig a tehetségek támogatására fókuszálnak. Az MRSZ közlése szerint a Nyilas Misi ösztöndíjprogram 7–12. évfolyamos diákoknak nyújt támogatást, akik a pénzből a különböző foglalkozások költségeit, a szükséges eszközöket, a versenyek nevezési díjait tudják finanszírozni.