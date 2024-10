Tovább nem halmozódik a hatalmas nyereményösszeg az ötöslottón, mivel október 19-én kihúzták egy szerencsés öt megjátszott számát. A 6.6 milliárd forintot még sosem nyert senki a lottó 67 éves történelme során, a 6 milliárd forintot is eddig csak két esetben érte el az összeg. Talán egy átlag polgár számára felfoghatatlan, mennyi pénzről beszélünk. Az viszont biztos, hogy mindenki a nyertes helyzetét irigyli.

A 6,6 milliárd forint rekord az ötöslottón, vajon mit lehet belőle vásárolni?

Fotó: Mediaworks

Nehéz nyerni az ötöslottón, nehéz is elkölteni a nyereményt?

Tényleg felfoghatatlan, ha valaki megnyeri a nyereményt, legyen szó 200 millióról vagy 6,6 milliárd forintról. Leginkább azért, mert 1 a 43 949 268-hoz esélyünk nyílik arra, hogy azt az öt darab számot jelöljük meg, amit a szombaton a ki is húznak. A példa is mutatja, mindenre van esély, ezért sokan töltik rendszeresen a szelvényeket.

Sokan taktikáznak a számokkal, amik inkább elvek, mint valós stratégia. Köztük találni olyat, akik a születési dátumokkal játszanak, mintát rajzolnak a jelölő szelvényen, vagy gondosan ügyelnek arra, hogy ne legyenek egymáshoz közel a számok. Ahogyan írtuk is, az 1, 2, 3, 4, 5 számsorra is ugyanannyi az esély, mint bármelyik másikra. A leggyakrabban kihúzott számok a 3, 15, 75, 1, 29, míg a legritkábbak a 88, 63, 87, 80, 82. Ez mind csak számmisztika és azoknak érdekes, akik szeretnek a számokkal foglalkozni és babrálni. A szerencsejáték nem taktikából, hanem egyszerű döntésekről, amik vagy bejönnek vagy nem, analógiát és logikát felesleges keresni.

Ekkora büdzséből mit lehetne vásárolni?

A toplista élére ugrott ez a mostani nyeremény, ahol a kétezres évekből találunk összegeket. A lista alján a 2014-es 3 milliárd körüli nyeremény található, hasonló összeg 2013-ban és 2010-ben is volt. Tavalyelőtt is nyert valaki picivel többet (3.3 milliárd forint), 2019-ben és 2020-ban a 4 milliárd körüli összegeket vitt el a szerencsés. A listán a legrégebbi nyeremény 2003-ból származik. Igaz most lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, az akkori gazdasági helyzethez képest az egyik legkedvezőbb nyeremény a listán.