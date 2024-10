Hemzsegnek a pártemberek

A párt részéről volt parlamenti képviselőt, Kőhegyi Istvánt a jelentős befolyással bíró városházi háttéremberként emlegették, az ő testvére Kőhegyi Csaba pedig a Biokom Nkft.-ben kapott helyet "stratégiai és köztemető vezetői" státuszban. A Biokom Nkft-nél az ügyvezető igazgató is balos család sarja, hiszen Meixner Barna igazgató apja a volt MSZP-s alpolgármester, Meixner András.

A Tüke Busz Zrt.-nél igazgatósági tag lett Gulyás Emil, volt MSZP-s városi elnök is. A 2019-es váltás után a helyi szocialista pártlaptól érkezett az önkormányzathoz Barabás Béla "sajtókapcsolati" tanácsadó is. A balos sajtós csapathoz tartozik a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-él dolgozó Póré László igazgató és Nimmerfroh Ferenc propagandista is, akik meglehetősen kedveltek a szocialista párt köreiben. Péterffy Attila pedig az egyik gyanús ingatlanértékesítés, a Bőrklinika és a Mandulás kemping cseréje előtt is egy olyan ügyvezetővel levelezett, akit még a hírhedtté vált Zuschlag-perben is elítéltek.