Az elmúlt két hétben Péterffy Attila, pécsi polgármester nem hozott egyetlen egy polgármesteri határozatot sem és nagyjából egy hónapja is csak technikai jellegű döntéseket hozott meg. Ez a helyzet is arról árulkodik, hogy a város immár hetek óta egy helyben topog. A városházi forrásaink arra utaltak, hogy korábban a baloldali többséggel a háta mögött "nyugodtan" döntött a városvezető, mert tudatában volt annak, hogy a balos frakciójának köszönhetően utólagosan is jóváhagyja a közgyűlés a döntéseit. Ez a helyzet azonban már nem áll fenn, az MSZP-DK-s befolyás alá került többséget "kiszavazták" mögüle, így nem is mer lényegi határozatokat meghozni, hiszen azokat utólag nem biztos, hogy megszavazzák.

Hiányolják az érdemi egyeztetést Pécs polgármesterétől, akinek nincs meg az MSZP-DK-Jobbik-Momentum pártokból álló többsége

Érdemi egyeztetés nem volt

Ugyanakkor már két közgyűlés is lezajlott októberben, ám nagyobb horderejű kérdésekről nem hoztak döntést: az első, alakuló közgyűlésen a Szervezeti és Működési Szabályzatot és a MSZP-s, DK-s alpolgármesterekre tett baloldali javaslatot nem fogadta el az új, zömében jobboldali többség. A második, az alakuló közgyűlés után egy héttel megtartott ülés előtt pedig érdemi egyeztetések nem voltak a felek között. Ekkor már alpolgármesteri javaslattal nem is próbálkozott Péterffy, de a Szervezeti és Működési Szabályzat kapcsán ugyanazt az indítványt vitte a testület elé, amit már pár nappal korábban sem fogadtak el, ami nyilvánvalóan csupán taktikai lépés volt.

– Arra játszanak, hogy az önkormányzat működésképtelen legyen, és egy megismételt választáson talán jobb eredményt érnek el – mondta Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP frakció vezetője, hozzátéve, hogy egy polgármester saját politikai karrierje és hiúsága nem lehet fontosabb egy város sorsánál.

Pécs számára ez kritikus lehet

A jelenlegi forgatókönyvek szerint ugyanis alpolgármesterek és bizottságok nélkül az önkormányzat nem biztosítja a törvényes működés alapfeltételeit, és amennyiben a novemberben sem kerül pont a szervezeti szabályzat kérdésére, akkor a kormányhivatal törvényességi felhívással elindíthatja a testület feloszlatásához vezető folyamatot. Ennek pedig lehet egy olyan kimenetele is, Pécsen hosszú hónapokra megbénul az önkormányzat működése, ami pedig az amúgy sem a legjobb gazdasági helyzetben lévő baranyai vármegyeszékhely esetében kritikus lehet.