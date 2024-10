A IV. Pécs Pride szombati felvonulását megelőzően az egész hétre készültek programokkal a szervezők, Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál címen. Igen változatos volt a paletta, az erőszakmentes kommunikációtól a cigánybűnözés kérdésein át a másságról szóló szerepjátékig terjedtek a programok. Október 19-én, szombat délután 14 órakor a 48-as térről indultak a résztvevők zenés gyülekezőt követően.

Elindult a IV. Pécs Pride.

Fotó: Kovács Liliána

A vendégek között ezúttal is megjelent az amerikai nagykövet, a magyar mellett angol és német szót is sűrűn lehetett hallani a résztvevők körében, többek között Grazból is találkozhattunk látogatókkal. A felvonulás a Széchenyi térre érve zárul, itt beszédekre is számíthatnak a pride-ra érkezők, s nem marad el Steiner Kristóf látogatása sem.