A keddi pécsi alakuló közgyűlés előtt nem sokkal, a Pécs Most Egyesület a minap szervezett egy beszélgetést arról, hogy miként lehetne szerintük bevinni a civilek hangját a közgyűlésbe? Az egyesület részéről az a Talabér Adám is részt vett a beszélgetésen, aki a Mindenki Pécsért Egyesület színei alatt és a Pécs Most támogatásával jutott be a közgyűlésbe. Ez az esemény is arra utal, hogy a közgyűlésbe bekerült kisebb szereplők a civilséget szeretnék erősíteni. A júniusi választás után a kisebb politikai szervezetek szerepe felértékelődött Pécsen, hiszen rajtuk múlik az, hogy a két nagyobb tömb, a legtöbb képviselőt adó, a város fejlesztését megcélzó jobboldal, vagy pedig a sokáig belső harcokkal foglalkozó, különböző pártokból (MSZP, DK, Jobbik, Momentum) álló baloldal tud-e keresztül vinni egy-egy döntést.

Pécs különleges időket élhet meg

Fotó: Laufer L.

A Mindenki Pécsért Egyesület mellett a kisebbek között ott van a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, amely ugyan némi kritikával illette a városvezetőket, de továbbra is azt érzékelni velük kapcsolatban, hogy a döntési helyzetekben majd az eddigi irányítókhoz húznak elsősorban.

Pécs: jó ötlet a civileket bedobni?

Információink szerint a Mindenki Pécsért Egyesület képviselőjét, Talabér Ádámot is inkább ehhez a csoporthoz szeretnék sorolni Péterffy Attila polgármesterék, talán ezzel is magyarázható a polgármester egyik látványosnak ígérkező terve: a megválasztott politikusok mellé a bizottságokba civileket vinne be, amennyiben a keddi közgyűlésen átmegy ez a javaslata.

Ezzel a lépéssel elképzelhető, hogy a fiatal, képviselőségét most kezdő Talabér még meg is elégedhetne, csakhogy ha valóban felszínen akar maradni a civil oldal, akkor nem csúszhat be a régi baloldali pártok közé.

A testület másik két kisebb szereplőjével, a Mi Hazánkkal és a Tiszta Kezek Egyesülettel még „nehezebb” dolga lehet a baloldalnak.

A Mi Hazánk képviselője, Varga Tamás már egy alpolgármesteri posztot is visszautasított,

míg a Tiszta Kezek Egyesület képviselője, Bognár Szilvia azért is mondhatott búcsút az alpolgármesteri székének az előző ciklusban, mert következetesen tartotta magát a 2019-es választási kampányban tett ígérteihez.

Úgy tudjuk, hogy erre a keménységre számíthatnak tőle a balosok, azzal együtt, hogy tudomásunk szerint részéről is a civilek megerősítése fontos szempont lehet, csakhogy nem csupán "bólogató" bábokként tekintve rájuk.