Nem vettek részt a szavazáson

Berényi Zoltán, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség képviselője be is jelentette, hogy nem vesznek részt a választáson, míg jobboldali társa, Háber István arra is felhívta figyelmet, hogy az új képviselők számára legalább a terveiket elmondhatták volna a jelöltek.

Erre válaszul Péterffy azt mondta, hogy a polgármester osztja majd ki a feladatokat, tehát nem az alpolgármesterek döntenek erről. Megjegyezte, hogy amúgy is három alpolgármestert szeretne, a harmadik személyt a következő közgyűlésen terjeszti a képviselők elé.

Hankó Viktória, az MKKP képviselője a napirenddel kapcsolatban annyit tudott mondani, hogy „minden ugyanúgy lesz mint régen, csak én leszek a főnök”.

A testület nemet mondott a gyurcsányi vonalra az alpolgármesterekre. A 13-an szavaztak, ebből 12-en szavaztak igennel Zag Gáborra, aki egy nem voksot is kapott. Ruzsa Csabára 11 igen érkezett, valamint egy nem volt.

Kik mondtak nemet Péterffy terveire?

A 25 fős testületben a többséghez 13 igenre lett volna szükség, de csak 12-őt, illetve 11-et sikerült szereznie a két jelöltnek az egy-egy "nem" mellett. A titkos szavazás miatt csak következtetni lehet arra, hogy kik szavaztak igennel, ebben az segíthet, hogy a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség 11 képviselője nem is vette fel a szavazólapot, így tett a Tiszta Kezek Egyesület képviselője is.

A voksoláson résztvevő 13 képviselőből 10-en a DK-MSZP-Jobbik-Momentum képviselői, így a Mi Hazánktól, a MKKP-től, a Mindenki Pécsért Egyesülettől három képviselő voksolhatott. Úgy tudjuk, hogy a Mi Hazánk részéről érkezhetett két "nem" szavazat. Míg valaki ugyan felvette a szavazólapot, de azt nem dobta be az urnába. Nem kizárt, hogy a Mindenki Pécsért Egyesület képviselője tett így, de a titkosság miatt ezt nem tudhatjuk, vagyis akár a baloldali csoportosulás egyik, a polgármesterrel kritikus tagja is lehetett az.

A másik polgármesteri terv is elhasalt

A baloldali városvezető, Péterffy Attila az elbukott alpolgármester választás után az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát terjesztette a képviselők elé, csakhogy Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség vezetője bejelentette, hogy kéri a napirend elnapolását, mert nem volt lényegi egyeztetés erről velük.