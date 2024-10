A halloweeni események kicsik és nagyok körében is egyre népszerűbbek. A baranyai általános iskolák egy részében is tartottak halloween programot még az őszi szünet előtt. Ezen a napon a gyerekek felhúzhatták a boszorkányos, mesefigurás, ijesztő vagy éppen aranyos jelmezeiket, és jó hangulatban tölthették együtt az időt társaikkal. De nem csak az oktatási intézmények készültek a halloweenra, különböző cégek, egyesületek, szervezetek is tartanak ilyen programot. A Pécsi Vásárcsarnokban, a Diána piacon és a Hajnóczy piacon is a halloweeni készülődés jegyében telt el a szombat délelőtt. A gyerekprogramon a kreativitás volt a főszerepben, de a tök is előkerült.

Szülők, nagyszülők is segítettek az alkotásban a Pécsi Vásárcsarnokban

Fotó: Löffler Péter

A három helyszínen délelőtt 9 és 12 óra között várták az érdeklődő családokat ingyenes kézműves programokkal, ahol bárki elkészíthette saját őszi dekorációit. A piacok és a ROOmli Pécs – természetes játszóhely szerevezésében megtartott programon lehetett készíteni boszorkány és szellem figurákat, könyvjelzőt, tököt papírból, pókhálót és múmiát is. Az elkészült alkotásokat természetesen haza is lehetett vinni.

A kicsik legnagyobb kedvence persze a tematikus, őszi csillámtetoválás volt, de a résztvevők megtudhattak tökfaragással kapcsolatos tippeket is. Ha valaki kedvet kapott hozzá, a helyszíneken tudtak is vásárolni halloween tököt 350-450 forintos kilóáron, s így otthon is folytatódhatott az alkotás.

Pókhálót, szellemet, halloween tököt is készítettek a szorgos kezek

Fotó: Löffler Péter

Tökfaragó versenyt is hirdetett a Pécsi Vásárcsarnok

A három pécsi piac halloween alkalmából tökfaragó versenyt is hirdetett, aminek a nyereménye egy hamburger menü. Annak, aki szeretne részt venni a versenyen nincs más dolga, mint készíteni egy töklámpást és az arról készült képet elküldeni a [email protected] címre. A szervezők feltöltik a Vásárcsarnok, Diána piac és a Hajnóczy piac facebook-oldalára az elkészült fotót. A legtöbb több szavazatot (lájkot) elérő kép lesz a nyertes, az első három helyezett kap nyereményt.

A fotókat október 27-től november 1. 18.00 óráig lehet beküldeni.